Visites guidées et dégustations au moulin Bastide du Laval, Moulin à huile d’olive bio et domaine Bastide du Laval 199 chemin de la Royère, Cadenet

Visites guidées et dégustations au moulin Bastide du Laval 5 et 6 juin Moulin à huile d’olive bio et domaine Bastide du Laval 199 chemin de la Royère Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:45:00+02:00 – 2026-06-05T11:45:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:45:00+02:00 – 2026-06-06T11:45:00+02:00

Cette année, nous sommes heureux de prendre part à cette nouvelle édition des Journées Nationales de l’Agriculture, un événement incontournable qui rapproche citoyens et acteurs du monde agricole.

Le thème de cette édition, « L’agriculture demain, quel avenir dans nos assiettes ? », invite chacun à réfléchir aux liens entre agriculture, alimentation et durabilité.

Rendez-vous le vendredi 5 et le samedi 6 juin 2026 pour découvrir les coulisses de notre moulin et plonger dans l’univers de l’oléiculture.

Au programme de ces deux journées :

• À 10h45, participez à une visite guidée du moulin et découvrez les secrets de la fabrication de nos huiles d’olive.

• Dégustation de l’ensemble de nos huiles d’olive et des autres produits du domaine.

Tout au long de ces deux journées, profitez :

• De balades libres et pédagogiques au cœur de notre oliveraie et du moulin, avec supports explicatifs et audioguide.

• Dégustation gratuite de nos huiles d’olive et de nos vins.

Ces journées sont une belle opportunité d’échanger avec vous et de partager notre passion pour l’oléiculture. Nous avons à cœur de vous offrir un regard transparent sur notre métier et de sensibiliser chacun à des choix alimentaires plus engagés et responsables.

Nous vous attendons nombreux pour célébrer ensemble l’agriculture, le terroir et le savoir-faire artisanal !

Moulin à huile d’olive bio et domaine Bastide du Laval 199 chemin de la Royère 84160 Cadenet Cadenet 84160 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

Le moulin Bastide du Laval participe à la nouvelle édition de l’événement des Journées Nationales de l’Agriculture le vendredi 5 et le samedi 6 juin 2026. dégustation visite

Luberon Côte Sud