Moulin du Vigneau, Moulin du Vigneau, Saumur

Informations pratiques

Moulin du Vigneau 19 et 20 septembre Moulin du Vigneau Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Moulin cavier construit vers 1780, emblématique des moulins à vent que l’on trouvait à Saumur jusqu’au début du 20e siècle.

Visites guidées ou libres / Atelier sur le bois.

Moulin du Vigneau All. des Pampres 49400 Saumur Saumur 49400 Saumur Maine-et-Loire Pays de la Loire

Moulin cavier construit vers 1780, emblématique des moulins à vent que l’on trouvait à Saumur jusqu’au début du 20e siècle.

© Denis Rouleau