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AGENDA · Saumur

Moulin du Vigneau, Moulin du Vigneau, Saumur

samedi 19 septembre 2026 · Moulin du Vigneau · Saumur

Moulin du Vigneau, Moulin du Vigneau, Saumur

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Moulin du Vigneau
Adresse
All. des Pampres 49400 Saumur
Ville
49400 Saumur
Département
Maine-et-Loire

Moulin du Vigneau 19 et 20 septembre Moulin du Vigneau Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Moulin cavier construit vers 1780, emblématique des moulins à vent que l’on trouvait à Saumur jusqu’au début du 20e siècle.
Visites guidées ou libres / Atelier sur le bois.

Moulin du Vigneau All. des Pampres 49400 Saumur Saumur 49400 Saumur Maine-et-Loire Pays de la Loire
Moulin cavier construit vers 1780, emblématique des moulins à vent que l’on trouvait à Saumur jusqu’au début du 20e siècle.

© Denis Rouleau

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