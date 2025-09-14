AGENDA · Saumur
Moulin du Vigneau, Moulin du Vigneau, Saumur
samedi 19 septembre 2026 · Moulin du Vigneau · Saumur
Informations pratiques
Moulin du Vigneau 19 et 20 septembre Moulin du Vigneau Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Moulin cavier construit vers 1780, emblématique des moulins à vent que l’on trouvait à Saumur jusqu’au début du 20e siècle.
Visites guidées ou libres / Atelier sur le bois.
Moulin du Vigneau All. des Pampres 49400 Saumur Saumur 49400 Saumur Maine-et-Loire Pays de la Loire
Moulin cavier construit vers 1780, emblématique des moulins à vent que l’on trouvait à Saumur jusqu’au début du 20e siècle.
© Denis Rouleau
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