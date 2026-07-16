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Moustache Island, Salle François de Tournemine, Landivisiau

dimanche 13 décembre 2026 · Salle François de Tournemine · Landivisiau

Moustache Island, Salle François de Tournemine, Landivisiau

Informations pratiques

Début
dimanche 13 décembre 2026
Fin
dimanche 13 décembre 2026
Lieu
Salle François de Tournemine
Adresse
1 Pl. des Halles, 29400 Landivisiau
Ville
29400 Landivisiau
Département
Finistère
Tarif
Tarif C Normal 16 € Réduit 13 € Jeune 6 € Formule "Sors tes parents"

Moustache Island Dimanche 13 décembre, 15h00 Salle François de Tournemine Finistère

Tarif C
Normal 16 €
Réduit 13 €
Jeune 6 € Formule « Sors tes parents »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-13T15:00:00+01:00 – 2026-12-13T16:00:00+01:00
Fin : 2026-12-13T15:00:00+01:00 – 2026-12-13T16:00:00+01:00

« Tu ne peux pas partir en vacances ? Alors ce  sont les vacances qui viendront à toi ! » Embarquez avec trois experts hors pair — Astien,  Ed Wood et Mathurin — pour un voyage direction  Moustache Island, une île imaginaire où l’on  défend avec enthousiasme la liberté, le jeu et la  créativité. 
À l’heure où les vacances semblent parfois hors  de portée, ce trio fantasque vous invite à rêver,  explorer, vous amuser et savourer tout ce que  l’imaginaire a de plus précieux à offrir. 
Une semaine de vacances condensée en une  heure chrono : de quoi rire, chanter, danser et  célébrer ensemble la joyeuse insouciance de  l’enfance… quel que soit son âge ! Les parents  sont les bienvenus, à condition qu’ils soient à peu  près sages… 
Moustache Island, c’est la promesse d’un  spectacle lumineux, drôle et musical qui  réchauffe les cœurs. Un rap festif et malicieux,  une parenthèse ensoleillée et débordante de  bonne humeur, à savourer au cœur de l’hiver.

Salle François de Tournemine 1 Pl. des Halles, 29400 Landivisiau Landivisiau 29400 Finistère Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.le-vallon.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 98 68 67 63 »}]
Un concentré de musique, d’humour et de fantaisie qui transforme l’hiver en une irrésistible parenthèse ensoleillée.

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