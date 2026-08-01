Informations pratiques

Bazelat

Moustik Festival

Bazelat Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 00:00:00

fin : 2026-08-09 02:00:00

Date(s) :

2026-08-08 2026-08-09

Le Moustik Festival est à but non lucratif, dans la volonté d’offrir un événement musical, culturel et social dans un territoire rural dans un esprit de partage, d’ouverture et de tolérance. Coté scène, une représentation diversifié d’artistes inédits en Creuse en provenance des 4 coins de l’hexagone.

– House Of Brass (Electronic Brass House) @houseofbrassmusic: Les Clopes (Punk New Wave) @Les Clopes/- ch0se (Funk-Rock) @ch.0se/- Roberta Lips (Rock) @RobertaLips/- Noya (Instrumental Trance) @NoyaLiveTrance/- Pauline Gardel (Pop Française) @paulinegardel/- Chloé Cassandre (Poésie Mélodique) @chloecassandre/- Estelle Mortelle (Ambiant Pop) @estellemortelle62/

Le Moustik Festival vous accueille de 15h à 2h du matin. Restauration et buvette sur place. Parking gratuit sur place. Activité et jeux pour les enfants dans l’après-midi.

Buvette et Foodtrucks pour se délecter les papilles. .

Bazelat 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 46 00 74 moustikfestival@proton.me

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English : Moustik Festival

L’événement Moustik Festival Bazelat a été mis à jour le 2026-07-27 par OT Pays Sostranien