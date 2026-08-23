Mouv’n’brass Step Factory Base de loisirs de la Rincerie La Selle-Craonnaise

samedi 12 septembre 2026 · Base de loisirs de la Rincerie · La Selle-Craonnaise

Informations pratiques

La Selle-Craonnaise

Mouv’n’brass Step Factory

Base de loisirs de la Rincerie 671 Chemin de l’Etang La Selle-Craonnaise Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 18:30:00

fin : 2026-09-12 19:30:00

Date(s) :

2026-09-12

Ouverture de la saison culturelle du Pays de Craon !

Une saison qui s’ouvrira de manière festive avec la célébration des 30 ans de La Rincerie et l’énergie débordante de la compagnie Mouv’N’Brass. Une fanfare pas comme les autres qui transforme l’espace public en véritable piste de danse.

Depuis 2018, la compagnie Mouv’N’Brass développe un art singulier mêlant musique live et performance chorégraphique dans des spectacles immersifs pensés pour le plein air. Les cinq artistes de cette fanfare placent la proximité et la complicité avec le public au cœur de leur démarche plus qu’une simple animation de rue, leurs interventions métamorphosent places et parvis en scènes de fête où l’énergie circule librement.

Avec Step Factory, leur troisième création, les cinq musiciens-danseurs déboulent avec une énergie plus contagieuse que jamais. Entre fanfare, chorégraphies endiablées et surprises visuelles, la foule devient l’alliée des artistes pour faire vaciller la Step Factory et transformer la base de loisirs de La Rincerie en immense dancefloor à ciel ouvert ! .

Base de loisirs de la Rincerie 671 Chemin de l’Etang La Selle-Craonnaise 53800 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 19 89 culture@paysdecraon.fr

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English :

The Pays de Craon Cultural Season Kicks Off!

L’événement Mouv’n’brass Step Factory La Selle-Craonnaise a été mis à jour le 2026-08-23 par SUD MAYENNE