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AGENDA · Le Mans

Mozart D’hier à aujourd’hui rue d’Isaac Le Mans

samedi 10 octobre 2026 · rue d'Isaac · Le Mans

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
rue d'Isaac
Adresse
Eglise Saint-Aldric
Ville
72000 Le Mans
Département
Sarthe
Tarif

Le Mans

Mozart D’hier à aujourd’hui

rue d’Isaac Eglise Saint-Aldric Le Mans Sarthe

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 20:30:00
fin : 2026-10-10

Date(s) :
2026-10-10

Dans le cadre de la saison des Concerts du Mans ADORAMUS.
Concert porté par le Choeur de l’Université du Mans, de merveilleux solistes et l’orchestre des Concerts du Mans , le tout sous les directions d’Evelyne Béché et de Dominique Fanal.

Vous pouvez réserver auprès de l’Office du Tourisme, la librairie Thuard et sur Helloasso.   .

rue d’Isaac Eglise Saint-Aldric Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the Le Mans ADORAMUS concert season.

L’événement Mozart D’hier à aujourd’hui Le Mans a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Le Mans

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