Mozart D’hier à aujourd’hui rue d’Isaac Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Mozart D’hier à aujourd’hui

rue d’Isaac Eglise Saint-Aldric Le Mans Sarthe

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 20:30:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Dans le cadre de la saison des Concerts du Mans ADORAMUS.

Concert porté par le Choeur de l’Université du Mans, de merveilleux solistes et l’orchestre des Concerts du Mans , le tout sous les directions d’Evelyne Béché et de Dominique Fanal.

Vous pouvez réserver auprès de l’Office du Tourisme, la librairie Thuard et sur Helloasso. .

rue d’Isaac Eglise Saint-Aldric Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22

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English :

As part of the Le Mans ADORAMUS concert season.

L’événement Mozart D’hier à aujourd’hui Le Mans a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Le Mans