Mozart D’hier à aujourd’hui rue d’Isaac Le Mans
samedi 10 octobre 2026 · rue d'Isaac · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Mozart D’hier à aujourd’hui
rue d’Isaac Eglise Saint-Aldric Le Mans Sarthe
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 20:30:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Dans le cadre de la saison des Concerts du Mans ADORAMUS.
Concert porté par le Choeur de l’Université du Mans, de merveilleux solistes et l’orchestre des Concerts du Mans , le tout sous les directions d’Evelyne Béché et de Dominique Fanal.
Vous pouvez réserver auprès de l’Office du Tourisme, la librairie Thuard et sur Helloasso. .
rue d’Isaac Eglise Saint-Aldric Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22
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English :
As part of the Le Mans ADORAMUS concert season.
L’événement Mozart D’hier à aujourd’hui Le Mans a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Le Mans
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