Mozart & les vitraux, Collégiale Saint-André, Chartres
dimanche 20 septembre 2026 · Collégiale Saint-André · Chartres
Informations pratiques
Mozart & les vitraux Dimanche 20 septembre, 17h00 Collégiale Saint-André Eure-et-Loir
Dans la limite des places disponibles, 50 min de concert
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Dans la collégiale romane, et sous la lumière des nouveaux vitraux fraîchement inaugurés, venez écouter Mozart !
Concert gratuit du Conservatoire à rayonnement départemental de Chartres dans le cadre de la campagne de mécénat des vitraux par les Professeurs du Conservatoire et artistes invités réunis autour de la Sérénade n°10 «Gran Partita » de Mozart.
Collégiale Saint-André 2 Rue Saint Andre, 28000 Chartres, France Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 0237234082 https://www.chartres.fr/chemin-des-arts L’église actuelle a été reconstruite au XIIe siècle (érigée en collégiale en 1108). Le portail roman est surmonté d’une rosace du XVe siècle.
La collégiale est aujourd’hui un lieu d’exposition exigeant qui oblige à composer avec le lieu comme avec les œuvres.
Dans la collégiale romane, et sous la lumière des nouveaux vitraux fraîchement inaugurés, venez écouter Mozart !
©Ville de Chartres
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