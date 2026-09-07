Mozart & les vitraux, Collégiale Saint-André, Chartres

Informations pratiques

Mozart & les vitraux Dimanche 20 septembre, 17h00 Collégiale Saint-André Eure-et-Loir

Dans la limite des places disponibles, 50 min de concert

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Dans la collégiale romane, et sous la lumière des nouveaux vitraux fraîchement inaugurés, venez écouter Mozart !

Concert gratuit du Conservatoire à rayonnement départemental de Chartres dans le cadre de la campagne de mécénat des vitraux par les Professeurs du Conservatoire et artistes invités réunis autour de la Sérénade n°10 «Gran Partita » de Mozart.

Collégiale Saint-André 2 Rue Saint Andre, 28000 Chartres, France Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 0237234082 https://www.chartres.fr/chemin-des-arts L’église actuelle a été reconstruite au XIIe siècle (érigée en collégiale en 1108). Le portail roman est surmonté d’une rosace du XVe siècle.

La collégiale est aujourd’hui un lieu d’exposition exigeant qui oblige à composer avec le lieu comme avec les œuvres.

Dans la collégiale romane, et sous la lumière des nouveaux vitraux fraîchement inaugurés, venez écouter Mozart !

©Ville de Chartres