M’Rauz Espace Noriac Rue Jules Noriac Limoges

Informations pratiques

Limoges

M’Rauz Espace Noriac

Rue Jules Noriac Espace Noriac Salle Haute Limoges Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 20:00:00

fin : 2026-11-07

Date(s) :

2026-11-07

Nous vous proposons de vivre un concert unique avec la présence de l’artiste M’Rauz accompagnée de son pianiste. Personnage étonnant, chanteuse à la voix groovy. Son timbre est chaleureux. Une artiste jazzy soûl avec une posture scénique telle une Édith Piaf moderne. Ils vous feront découvrir également leurs propres compositions.

L’association Festypresta les accompagne depuis deux ans maintenant. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour vous proposer un moment de grande qualité artistique ici à Jules Noriac. Elle fut remarquée lors des battles de l’émission The Voice. .

Rue Jules Noriac Espace Noriac Salle Haute Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 72 10 40 78 girytsetsa87@gmail.com

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English : M’Rauz Espace Noriac

L’événement M’Rauz Espace Noriac Limoges a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Limoges Métropole