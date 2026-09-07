Mrs Dalloway, c’est nous, Théâtre de l’Échangeur, Bagnolet

Informations pratiques

Mrs Dalloway, c’est nous 23 septembre – 3 octobre Théâtre de l’Échangeur Seine-Saint-Denis

tarif plein 20 euros, tarif réduit 15 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-23T20:00:00+02:00 – 2026-09-23T21:10:00+02:00

Fin : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:10:00+02:00

Mrs Dalloway, c’est nous !

Adapté du roman

Mrs Dalloway de Virginia Woolf

traduction de Nathalie Azoulai © P.O.L Editeur Adaptation, mise en scène & jeu Magali Montoya Complicité artistique & regards Anne Alvaro, Jules Churin & Sébastien Derrey costume Pauline Pô scénographie Jules Churin, Pauline Pô & Magali Montoya lumières jean-Yves Courcoux administration de production Silvia Mammano

Autour du spectacle, rencontre avec l’équipe artistique et Nathalie Azoulai (traductrice) à l’issue de la représentation du samedi 26

Mrs Dalloway, c’est nous se dépliera en trois mouvements autonomes, qui se réuniront à terme en intégrale, pour une nuit en compagnie de Virginia Woolf, son héroïne Clarissa Dalloway et tous les êtres et présences de ce roman…

Cette soirée est le 1er mouvement,

« Saisir une émotion, s’abandonner à elle, l’épuiser et s’en débarrasser, est aussi éprouvant dans la littérature que dans la vie » V.W journal

Une journée de Juin 1923.

Le traumatisme de la guerre s’estompe ; la grippe espagnole s’éloigne,

moment de reconstruction, de retrouvailles nécessaires avec la vie.

Clarissa Dalloway marche dans Londres, dans une étreinte sensible avec tout ce qu’elle voit, portée par la joie d’une renaissance. Une maladie qui a atteint son cœur aurait pu lui être fatale. Au hasard des rues, des parcs, surgissent des esquisses de ses amours et amitiés passées, elle dialogue avec ces apparitions. Ses pensées et conversations imaginaires ou réelles se mêlent et s’entrecroisent sans hiérarchie apparente…

sans que rien ne les fasse se rencontrer, elle croise le jeune Septimus rescapé du front, et sa jeune épouse Rézia…Virginia Woolf dit « avoir eu besoin de Septimus pour tout dire de Clarissa »

Clarissa, qui ce soir donnera une soirée, sa manière à elle de renouer avec la vie.

Big Ben égrène les heures …

La folie la mort la vie se côtoient dans ce roman.

Virginia Woolf – que l’auteur Bruno Bayen qualifiait de « championne de ces affections non encore répertoriées », plonge ici d’une manière inédite dans l’écriture, laisse surgir toutes les voix qui l’habitent, s’aventure dans la forme, traque l’indicible, libère la narration pour venir plus près de nous encore.

Oser prolonger l’aventure, porter ce roman à la scène, écouter l’invention de la langue, habiter toutes les voix, donner corps au livre, là étaient l’origine et la folie de mon désir. S’abandonner, guidée par la main de Virginia et laisser la vie affleurer et reprendre ses droits.

Une traversée en solitaire entourée de passionnés complices, de leurs regards et présences.

« Pourquoi ne pas inventer un nouveau genre de pièce de théâtre…Sans lien avec les faits : libre, et pourtant concentré ; de la prose et pourtant, de la poésie ; un roman & une pièce » Virginia W. journal

Mrs Dalloway, c’est nous ! C’est ce qu’affichaient les libraires dans leur vitrine en 1925 à la sortie du roman, immense succès, chef d’œuvre que le temps n’a guère altéré

Production Cie Le Solstice d’Hiver |

Coréalisation et résidence de création Théâtre L’Échangeur – Cie Public Chéri Avec le soutien de la DRAC d’île de France – Ministère de la Culture et de la Communication au titre du conventionnement | Remerciements pour leurs accueils en résidence au Théâtre des Quartiers d’Ivry – CDN du Val-de-Marne, au Nouveau Gare au Théâtre, au T2G théâtre de Gennevilliers, et à Roberto Basarte et Yvett Rotscheid photo © Bellamy (juin 2025)

– dossier complet sur le site de la Cie :

Théâtre de l’Échangeur 59 avenue Général du Gaulle 93170 BAGNOLET Bagnolet 93170 Centre Sud Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06 87 22 91 00 »}] [{« link »: « https://lesolsticedhiver.com/creations/mrs-dalloway/ »}]

Le Solstice d’Hiver Magali Montoya théâtre

(c) Hervé Bellamy juin 2025