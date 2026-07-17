Visite du Clos à Pêches de Bagnolet, Clos à Pêches de Bagnolet, Bagnolet

Informations pratiques

Visite du Clos à Pêches de Bagnolet 18 – 20 septembre Clos à Pêches de Bagnolet Seine-Saint-Denis

Entrée libre limitée à 20 personnes par demie-heure le samedi et le dimanche ; limité à une classe par demi-heure le vendredi (merci de réserver)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T15:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Visite du clos à Pêche de Bagnolet

Le clos à Pêches de Bagnolet conserve la mémoire de la culture des pêches par palissage sur des murs blanchis à la chaux qui se pratiquait jusqu’au XIXè siècle dans l’est parisien.

Vendredi : accueil réservé aux scolaire. Merci aux enseignants de prendre contact avec l’association. La visite dure une demi-heure (même contenu que la visite publique).

Samedi et dimanche : accueil toutes les demies-heures par les membres de l’association des Amis du Clos à Pêches. Visite guidée : découverte des murs à pêches, exposition commentée de cartes postales anciennes et de cartes historiques illustrant l’évolution de cette pratique agricole. Présentation des projets de l’association pour préserver ce patrimoine.

Clos à Pêches de Bagnolet 9 rue Charles Graindorge 93170 Bagnolet Bagnolet 93170 Centre Seine-Saint-Denis Île-de-France +33 6 86 43 30 77 https://www.closapeches.fr/ Le Clos à Pêches de Bagnolet est un jardin qui conserve la mémoire de la culture de la pêche qui se pratiquait jusqu’au 19e siècle dans l’Est parisien. Le jardin expose aussi des cartes postales anciennes et des cartes historiques montrant l’évolution de cette culture. Il accueille des scolaires et des associations et participe aux animations de la ville. Ouverture les mercredis et samedis après-midi.

Mo Galieni. Bus 76, 122, 318 arrêt Mairie de Bagnolet

Visite commentée

© O. Jamet