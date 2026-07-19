Projection du film « Pompoko » Cour Carrée – Parc Jean-Moulin-Les-Guilands Bagnolet
samedi 22 août 2026 · Cour Carrée - Parc Jean-Moulin-Les-Guilands · Bagnolet
Informations pratiques
Au programme
de la soirée
12h : Buvette et jeux par l’association Au Milieu
16h : Atelier de cuisine végétale et stands artisans du programme F.A.B.
18h : Visite guidée du parc départemental Jean Moulin-les-Guilands. RDV près de l’écran.
19h30 : Buffet participatif (tendance bio, végétarien, zéro déchet) : Venez avec ce que vous pouvez, mangez ce que vous voulez ! – Restauration et buvette payantes également disponibles sur place.
20h30 : Film
POMPOKO
Isao Takahata
1994 / 1h59
Alors que Tokyo s’étend de plus en plus pour subvenir aux besoins de ses habitants, l’espace permettant à la faune et à la flore de s’épanouir est menacé. Face à la violence de l’urbanisation, les Tanuki de la colline de Tama, mammifères aux capacités de métamorphose, se divisent en factions pour défendre leur territoire. Mais arriveront-ils à s’unir pour faire face à cette machine inarrêtable qu’est le développement humain ?
Dans le cadre du festival Ciné-Jardins 2026 la fabrique documentaire vous invite à la projection en plein air du film « Pompoko » de Isao Takahata.
Le samedi 22 août 2026
de 12h00 à 23h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-22T15:00:00+02:00
fin : 2026-08-23T02:30:00+02:00
Date(s) : 2026-08-22T12:00:00+02:00_2026-08-22T23:30:00+02:00
Cour Carrée – Parc Jean-Moulin-Les-Guilands 100, rue Charles Delescluze 93170 Bagnolet
https://cine-jardins.fr/samedi-22-08/ contact@lafabriquedocumentaire.fr https://www.facebook.com/cinejardinsparis/ https://www.facebook.com/cinejardinsparis/
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