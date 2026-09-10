MSB vs. BOURG-EN-BRESSE BETCLIC ÉLITE SAISON 26-27 Rue Juan Manuel Fangio Le Mans
samedi 17 octobre 2026 · Rue Juan Manuel Fangio · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
MSB vs. BOURG-EN-BRESSE BETCLIC ÉLITE SAISON 26-27
Rue Juan Manuel Fangio Antarès Arena Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 20:00:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Championnat de France Betclic ÉLITE
MSB vs. BOURG-EN-BRESSE BETCLIC ÉLITE 26-27
Journée 4 Championnat de France Betclic ÉLITE
Billetterie disponible à l’Office de Tourisme, une quinzaine de jours avant chaque match. .
Rue Juan Manuel Fangio Antarès Arena Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire communication@msb.fr
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English :
Betclic ELITE French Championship
L’événement MSB vs. BOURG-EN-BRESSE BETCLIC ÉLITE SAISON 26-27 Le Mans a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Le Mans
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