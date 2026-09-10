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AGENDA · Le Mans

MSB vs. LIMOGES BETCLIC ÉLITE SAISON 26-27 Antarès Arena Le Mans

samedi 19 décembre 2026 · Antarès Arena · Le Mans

Informations pratiques

Début
samedi 19 décembre 2026
Fin
samedi 19 décembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Antarès Arena
Adresse
2, avenue d'Antarès
Ville
72000 Le Mans
Département
Sarthe
Tarif

Le Mans

MSB vs. LIMOGES BETCLIC ÉLITE SAISON 26-27

Antarès Arena 2, avenue d’Antarès Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-19 20:00:00
fin : 2026-12-19

Date(s) :
2026-12-19

Championnat de France Betclic ÉLITE
MSB vs. LIMOGES BETCLIC ÉLITE 26-27 Journée 12 Championnat de France Betclic ÉLITE.
Billetterie disponible à l’Office de Tourisme, une quinzaine de jours avant chaque match.   .

Antarès Arena 2, avenue d’Antarès Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 50 21 80  billetterie@msb.fr

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English :

Betclic ELITE French Championship

L’événement MSB vs. LIMOGES BETCLIC ÉLITE SAISON 26-27 Le Mans a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Le Mans

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