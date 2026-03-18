Mulhouse Fashion Week

17 rue de la Mertzau Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-01 18:00:00

fin : 2026-05-01 23:00:00

Date(s) :

2026-05-01 2026-05-02

Cette année, la mode débarque là où personne ne l’attend… au Musée national de l’Automobile.

Entre carrosserie iconiques et silhouettes futuristes, les créateurs réinventent la ligne, la courbe et le mouvement.

Le Musée national de l’automobile se transforme en capitale éphémère de la mode pour accueillir la MFW (Mulhouse Fashion week) 2026, un événement d’exception où l’art, le design et l’innovation se rencontrent.

Pendant ces deux jours de défilés, les allées emblématiques du musée vibrent au rythme de la créativité, offrant un contraste saisissant entre l’histoire automobile et les tendances de demain.

Plus de trente designers venus du monde entier présentent leurs nouvelles collections, mêlant haute couture, avant-garde, artisanat d’excellence et visions futuristes.

Des silhouettes audacieuses aux matières innovantes, chaque créateur apporte son univers, transformant le musée en véritable laboratoire d’esthétisme et d’expression culturelle. 0 .

17 rue de la Mertzau Mulhouse 68200 Haut-Rhin Grand Est +33 7 82 09 49 22 info@mfw.fr

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English :

L’événement Mulhouse Fashion Week Mulhouse a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace