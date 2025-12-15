Cabines expériences à la Cité du Train Mulhouse

Cabines expériences à la Cité du Train

La Cité du Train vous ouvre l’intérieur des cabines de conduite de trois locomotives mythiques.

La Cité du Train vous ouvre l’intérieur des cabines de conduite de trois locomotives mythiques la Mikado 141R, figure emblématique du renouveau de l’après-guerre, la CC7107, la plus rapide de son époque en établissant le record du monde de vitesse sur rail avec 331 km/h en 1955 et le TGV, fleuron de la grande vitesse ferroviaire depuis 1981. Plongez dans ces trois grandes périodes historiques, accompagnés des témoignages d’expériences et d’anecdotes de bénévoles passionnés.

Sur réservation en ligne uniquement. Limité à 6 personnes par session (2 personnes minimum). A partir de 18 ans ou 8 ans si accompagné d’un adulte. Tenue requise vêtements robustes ne craignant pas la graisse ou les salissures. .

2 rue Alfred de Glehn Mulhouse 68200 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 42 83 33 message@citedutrain.com

English :

The Cité du Train takes you inside the driving cabs of three legendary locomotives.

Online booking only. Limited to 6 people per session. From 18 years of age, or 10 if accompanied by an adult. Attire required: sturdy clothing resistant to grease and dirt.

