Mulhouse

Visite guidée Sur les pas d’Alfred Dreyfus

5 place Lambert Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-05-18 15:00:00

fin : 2026-06-15 17:00:00

Date(s) :

2026-05-18 2026-06-01 2026-06-15

Si l’Affaire Dreyfus est mondialement connue, on sait moins qu’Alfred Dreyfus est né à Mulhouse. Partez à la découverte des lieux qui lui furent familiers, ainsi qu’à ceux républicains convaincus qui s’engagèrent fortement en sa faveur afin de faire triompher la vérité et la justice. Revivez par là même l’Affaire qui a divisé la France à la fin du 19ème siècle.

Si l’Affaire Dreyfus est mondialement connue, on sait moins qu’Alfred Dreyfus est né à Mulhouse. Partez à la découverte des lieux qui lui furent familiers, ainsi qu’à ceux républicains convaincus qui s’engagèrent fortement en sa faveur afin de faire triompher la vérité et la justice. Revivez par là même l’Affaire qui a divisé la France à la fin du 19ème siècle. .

5 place Lambert Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 77 76 61 maisondupatrimoine@mulhouse-alsace.fr

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English :

Although the Dreyfus Affair is known worldwide, it is less known that Alfred Dreyfus was born in Mulhouse. Discover the places that were familiar to him, as well as to those convinced republicans who strongly committed themselves to his cause in order to make truth and justice triumph. Relive the Affair that divided France at the end of the 19th century.

L’événement Visite guidée Sur les pas d’Alfred Dreyfus Mulhouse a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace