Informations pratiques

Mulhouse

Concert de clôture par l’académie musicale de trombone d’Alsace

12 place de la Réunion Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-16 17:00:00

fin : 2026-08-16 18:00:00

Date(s) :

2026-08-16

Près de 50 trombonistes se produiront sur la scène du temple Saint-Etienne de Mulhouse à l’occasion du concert de clôture de la 14ème édition de l’Académie Musicale de Trombone d’Alsace

Les musiciens venus de toute la France et d’Allemagne feront démonstration des capacités de cet instrument qu’est le trombone, le tout encadré par de grands noms en la matière comme Yvelise Girard, ancienne trombone solo de l’Opéra de Lyon et première femme tromboniste à avoir été soliste dans un orchestre français, Yves Bauer, trombone basse solo de l’Orchestre National de Lille et professeur de trombone au conservatoire de Roubaix, Benjamin Martichon, trombone solo de la fanfare militaire de Meyenheim et Laurent Weisbeck, professeur de trombone au conservatoire du Pays de Montbéliard et directeur artistique de l’évènement.

Clou du spectacle, la présence du concertiste international Michel Becquet, l’un des plus illustres représentant du trombone sur la scène mondiale et pionnier de l’instrument.

Son influence sur le monde de la musique a permis de sortir le trombone de certains clichés et l’a élevé au rang de soliste au même titre que le violon ou le piano.

Petits et grands, jeunes et moins jeunes, tous seront réunis pour l’occasion autour d’un programme des plus festifs, avec une passion commune, le trombone ! .

12 place de la Réunion Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 6 23 25 66 31 joachim.trogolo@uepal.fr

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L’événement Concert de clôture par l’académie musicale de trombone d’Alsace Mulhouse a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace