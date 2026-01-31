Mulhouse

Festival Meteo

Lieux Divers Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-18

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-18

Pendant quatre jours et nuits, le Festival Météo transforme Mulhouse en terrain d’exploration musicale. Jazz, électro, rock expérimental et sons venus d’ailleurs se mêlent dans une ambiance libre et créative entre concerts, DJ sets, food trucks et soirées à Motoco. Une expérience vibrante et audacieuse à vivre au cœur de l’été mulhousien.

Dédié aux musiques aventureuses, le Festival Météo revient chaque été faire vibrer les remparts de la ville ! Quatre jours et nuits d’une programmation parmi les plus défricheuses et singulières des festivals d’été (Le Monde), qui brasse les genres entre jazz, musiques actuelles, électroniques, musiques traditionnelles revisitées ou encore rock expérimental.

Autour de quatre grandes soirées à Motoco, avec sa Terrasse Météo et des DJ sets, des food trucks, des disquaires, des radios et une large sélection de vins natures et de bières artisanales, le festival propose des concerts pour les enfants chaque matin à la Bibliothèque Grand’Rue, des concerts gratuits à la mi-journée, se déploie dans plusieurs lieux culturels de la ville et attire des festivaliers de toute la France et d’Europe avec ses workshops au Conservatoire de Mulhouse. .

Lieux Divers Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 45 36 67 info@festival-meteo.fr

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English :

For four days and nights, Festival Météo transforms Mulhouse into a musical playground. Jazz, electro, experimental rock and sounds from elsewhere mingle in a free and creative atmosphere of concerts, DJ sets, food trucks and Motoco parties. A vibrant and daring experience at the heart of the Mulhouse summer.

L’événement Festival Meteo Mulhouse a été mis à jour le 2026-05-25 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace