Mulhouse

Bim Bam Noum

Rue Alain Bashung Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-29 22:00:00

fin : 2026-05-29 23:45:00

Date(s) :

2026-05-29

Le Noumatrouff accueille Bim Bam Noum, une nuit électro et techno portée par l’énergie des Collectifs Sonores Mulhousiens.

La grande salle se transforme en terrain d’expression pour une scène locale bouillonnante, entre DJ sets pointus et live immersif. En tête d’affiche, le duo Jasmine Not Jafar impose un univers puissant et engagé, mêlant voix, synthés et basses incisives dans un set aussi libre qu’intense.

Tout au long de la nuit, plusieurs artistes et duos se relaient pour faire vibrer le piste de danse dans une ambiance brute et fédératrice.

Réservation obligatoire en ligne. .

Rue Alain Bashung Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 32 94 11 info@noumatrouff.fr

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English :

L’événement Bim Bam Noum Mulhouse a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace