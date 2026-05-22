Bim Bam Noum Mulhouse
Bim Bam Noum Mulhouse samedi 30 mai 2026.
Mulhouse
Bim Bam Noum
Rue Alain Bashung Mulhouse Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-29 22:00:00
fin : 2026-05-29 23:45:00
Date(s) :
2026-05-29
Le Noumatrouff accueille Bim Bam Noum, une nuit électro et techno portée par l’énergie des Collectifs Sonores Mulhousiens.
La grande salle se transforme en terrain d’expression pour une scène locale bouillonnante, entre DJ sets pointus et live immersif. En tête d’affiche, le duo Jasmine Not Jafar impose un univers puissant et engagé, mêlant voix, synthés et basses incisives dans un set aussi libre qu’intense.
Tout au long de la nuit, plusieurs artistes et duos se relaient pour faire vibrer le piste de danse dans une ambiance brute et fédératrice.
Réservation obligatoire en ligne. .
Rue Alain Bashung Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 32 94 11 info@noumatrouff.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Bim Bam Noum Mulhouse a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace
À voir aussi à Mulhouse (Haut-Rhin)
- Concert symphonique, Impressions françaises Mulhouse 22 mai 2026
- Festival Chipo’zik Mulhouse 23 mai 2026
- Les Olympiades, Cité du Train – Patrimoine SNCF, Mulhouse 23 mai 2026
- Nuit des Musées à la Cité du Train Mulhouse 23 mai 2026
- Texunion : Des machines et des hommes, Musée de l’impression sur étoffes, Mulhouse 23 mai 2026