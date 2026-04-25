Mulhouse

Concert symphonique, Impressions françaises

20 allée Nathan Katz Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-22 20:00:00

fin : 2026-05-22 22:00:00

Date(s) :

2026-05-22

Plongez dans un voyage musicale au coeur de la création française, de Claude Debussy à Jacques Ibert, en passant par Maurice Ravel.

Des Nocturnes envoûtants de Debussy à l’élégance du Tombeau de Couperin, jusqu’au concerto pour flûte d’Ibert, ce programme met en lumière toute la richesse et la diversité de ces œuvres.

Avant le concert, profitez de clés d’écoute pour mieux comprendre le concert, présentée par Benjamin François, conférencier. Et a l’issue du concert, Christoph Koncz viendra à la rencontre du public, dans le hall de La Filature. .

20 allée Nathan Katz Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 36 28 28 info@lafilature.org

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English :

L’événement Concert symphonique, Impressions françaises Mulhouse a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace