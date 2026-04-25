Concert symphonique, Impressions françaises Mulhouse
Concert symphonique, Impressions françaises Mulhouse vendredi 22 mai 2026.
Mulhouse
Concert symphonique, Impressions françaises
20 allée Nathan Katz Mulhouse Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-22 20:00:00
fin : 2026-05-22 22:00:00
Date(s) :
2026-05-22
Plongez dans un voyage musicale au coeur de la création française, de Claude Debussy à Jacques Ibert, en passant par Maurice Ravel.
Des Nocturnes envoûtants de Debussy à l’élégance du Tombeau de Couperin, jusqu’au concerto pour flûte d’Ibert, ce programme met en lumière toute la richesse et la diversité de ces œuvres.
Avant le concert, profitez de clés d’écoute pour mieux comprendre le concert, présentée par Benjamin François, conférencier. Et a l’issue du concert, Christoph Koncz viendra à la rencontre du public, dans le hall de La Filature. .
20 allée Nathan Katz Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 36 28 28 info@lafilature.org
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English :
L’événement Concert symphonique, Impressions françaises Mulhouse a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace
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