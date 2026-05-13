Les Olympiades, Cité du Train – Patrimoine SNCF, Mulhouse

Les Olympiades Samedi 23 mai, 10h00 Cité du Train – Patrimoine SNCF Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T10:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T10:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

À l’occasion de la Nuit européenne des musées, le 23 mai prochain, le plus grand musée ferroviaire d’Europe invite petits et grands à partager une journée pleine de rires, de défis et de complicité avec ses Olympiades ferroviaires. Une expérience originale à vivre ensemble, en famille ou entre amis, dès 10h, et à prolonger lors d’une nocturne exceptionnelle jusqu’à 22h.

Découvrez l’histoire du chemin de fer autrement !

Tout au long de la journée, chacun pourra tenter sa chance et relever des défis ludiques inspirés de l’univers du train. Le but ? S’amuser, se challenger… et pourquoi pas décrocher le meilleur score !

Pour cette 22ᵉ édition, le musée facilite l’accès à tous avec un tarif exceptionnel à demi-tarif : 8€ (au lieu de 16€) par adulte, 6€ (au lieu de 12€) par enfant et toujours gratuit pour les – 4 ans. Une belle occasion de venir nombreux et de profiter pleinement de cette journée festive.

En partenariat avec l’association FVA, une exposition de véhicules anciens viendra compléter cette journée riche en découvertes. Et à partir de 18h, place à la détente : buvette et tartes flambées seront au rendez-vous pour prolonger la soirée en toute convivialité.

AU PROGRAMME :

PRÊTS À RELEVER TOUS LES DÉFIS ?

Pour gagner, il faudra avoir le meilleur score !

– La ruée vers l’or noir

Pelletez un maximum de charbon en un temps record pour alimenter la locomotive.

– Le train va partir ! Attention au départ

Sprint de 100 mètres avec valises sur les quais… pas question de louper le train !

– Cap ou pas cap de pousser 32 tonnes ?

Faites appel à votre force pour déplacer une locomotive. Oui, une vraie. Oui, 32 tonnes.

– Top chrono, un train arrive !

Soyez plus rapide que l’éclair pour déclencher le passage à niveau.​

UNE AMBIANCE FESTIVE ET DES ANIMATIONS POUR TOUS !

À la manière d’une kermesse d’antan, les plus jeunes et les tout petits pourront découvrir des animations en bois sur le thème du train.

Les visiteurs pourront également parcourir le Panorama Ferroviaire à bord du Mini-Express d’Alsace* assis sur des wagons remorqués par une locomotive miniature sur rail ! Et s’initier à la conduite ferroviaire pour un baptême du rail* à bord d’une draisine.

*Selon la météo

Cité du Train – Patrimoine SNCF 2 Rue Alfred de Glehn, 68200 Mulhouse, France Mulhouse 68200 Haut-Rhin Grand Est 0389428333 https://www.citedutrain.com Collections représentatives de 150 ans d’histoire du chemin de fer en France (35 locomotives à vapeur, 14 locomotives électriques et automotrices, 11 locomotives diesel et autorails, 29 voitures, 25 wagons, affiches et jouets anciens, évocation de la construction des voies et de la signalisation). En tramway : ligne 3, arrêt « Musées », direction Lutterbach ou Thann (consulter les horaires)

En vélo : Véloroute « EuroVelo 6 »

En voiture : autoroutes A35 et A36, sortie Mulhouse Dornach

En train : TER, TGV Est & Rhin-Rhône, gare de Mulhouse (acheter des billets)

En avion : aéroport Basel-Mulhouse-Freiburg.

À l’occasion de la Nuit européenne des musées, le 23 mai prochain, le plus grand musée ferroviaire d’Europe invite petits et grands à partager une journée pleine de rires, de défis et de complicité à…

©Cité du Train – Patrimoine SNCF