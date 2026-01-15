Foire de Mulhouse Mulhouse

Foire de Mulhouse

120 rue Lefèbvre Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-14

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-14

La 78e édition de la Foire de Mulhouse est placée sous le signe ensoleillé des Caraïbes. Plus de 250 exposants vous font découvrir les dernières tendances en matière de décoration, d’ameublement, de mode et de bien-être. Laissez-vous séduire par les saveurs envoûtantes de la gastronomie locale, les créations artisanales et le Festival des Cocktails. Ne manquez pas le spectacle inédit L’île aux secrets !

Le Parc Expo de Mulhouse se transforme en un véritable paradis tropical à l’occasion de la 78ème édition de la Foire de Mulhouse, placée sous le signe ensoleillé des Caraïbe.

Plus de 250 exposants vous font découvrir les dernières tendances en matière de décoration, d’ameublement, de mode et de bien-être. Laissez-vous séduire par les saveurs envoûtantes de la gastronomie locale et les créations artisanales qui évoquent les îles lointaine.

Ne manquez pas le spectacle inédit L’île aux secrets , une aventure palpitante mêlant piraterie, acrobaties et mystères, avec plusieurs représentations quotidienne. Et pour parfaire cette expérience immersive, le Festival des Cocktails vous invite à savourer des boissons exotiques dans une ambiance chaleureuse. De nombreuses animations, expositions thématiques, démonstrations sont également au rendez-vous. .

120 rue Lefèbvre Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 46 80 00 contact@parcexpo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The 78th edition of the Foire de Mulhouse is under the sunny sign of the Caribbean. Over 250 exhibitors bring you the latest trends in decoration, furnishings, fashion and well-being. Let yourself be seduced by the bewitching flavors of local gastronomy, handcrafted creations and the Cocktail Festival. Don’t miss the all-new show L’île aux secrets !

L’événement Foire de Mulhouse Mulhouse a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace