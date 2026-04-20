Mulhouse

Mambaya

11 rue des Brodeuses Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-02 00:00:00

fin : 2026-05-03 04:00:00

Date(s) :

2026-05-02 2026-05-03

Mambaya fait son entrée à Motoco, à Mulhouse, avec l’envie d’y insuffler une ambiance inédite. L’espace se transforme pour laisser place à une atmosphère nature, tropicale et organique, propice à l’évasion et au lâcher-prise.

La musique House, sous toutes ses nuances, devient le fil conducteur de la soirée. Une énergie rassembleuse portée par les DJs Akalex, Ace et Nico Loco, qui feront vibrer les lieux jusqu’à 4h du matin.

Sur place, de quoi se restaurer et se désaltérer pour profiter pleinement de l’expérience. .

11 rue des Brodeuses Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 6 75 89 04 52 contact@mambaya.com

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English :

L’événement Mambaya Mulhouse a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace