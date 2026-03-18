Chasse aux oeufs solidaire

Rue Salvator Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-25 17:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Les bénévoles du Secours populaire vous donnent rendez-vous pour leur traditionnelle chasse aux œufs. Tout au long de la journée, les enfants sont invités à partir à l’aventure les plus jeunes chercheront les œufs dissimulés dans le parc, tandis que les plus grands devront résoudre des énigmes pour mener à bien leur mission.

Cette édition s’inscrit dans le cadre du Printemps de la solidarité mondiale et mettra à l’honneur le thème de l’accès à l’eau, proposé par les Copain du Monde , les jeunes bénévoles du Secours populaire.

Une kermesse solidaire viendra également rythmer la journée avec des jeux, des activités sportives et de nombreuses animations pour partager un moment convivial en famille. En participant, vous contribuez aussi à soutenir les actions solidaires du Secours populaire en faveur des personnes en difficulté, en France et à l’international. .

Rue Salvator Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est

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English :

L’événement Chasse aux oeufs solidaire Mulhouse a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace