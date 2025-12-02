Madagascar en fête Mulhouse

Madagascar en fête

Le temps d’un week-end, le Parc Zoologique et Botanique de Mulhouse se met à l’heure malgache en proposant l’événement Madagascar en fête . Tout au long du week-end, des animations sont proposées en présence de nombreux acteurs de la conservation.

Plongez au cœur de Madagascar sans quitter Mulhouse grâce à l’événement exceptionnel Madagascar en fête organisé par le Parc zoologique et botanique de Mulhouse. Pendant tout un week-end, le parc s’anime avec une programmation riche et variée, idéale pour toute la famille.

Découvrez des animations immersives autour de la faune et de la flore malgaches, et échangez avec des experts passionnés engagés dans des projets de conservation de la biodiversité. Cet événement est une occasion unique d’explorer la richesse naturelle et culturelle de Madagascar tout en soutenant des initiatives importantes pour la protection des espèces en danger.

Ne manquez pas ce rendez-vous festif et éducatif qui promet de sensibiliser petits et grands à la préservation de notre planète tout en célébrant la beauté de Madagascar. .

For the duration of the weekend, the Parc Zoologique et Botanique de Mulhouse (Mulhouse Zoological and Botanical Park) is going Malagasy with the Madagascar en fête event. Throughout the weekend, a number of activities will be organized in the presence of numerous conservationists.

