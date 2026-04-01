Mulhouse

Mulhouse Solid’air Tours 2026

57 rue Albert Camus Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-26 08:30:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Une journée dédiée à la solidarité, à la bonne humeur et au sport, avec un objectif ambitieux 10 000 km à parcourir ensemble !

Que vous soyez plutôt marcheur, coureur ou en fauteuil roulant, venez nombreux pour prendre part à cette belle aventure. Chaque kilomètre parcouru = 1 euro reversé par nos partenaires à Un Petit Truc En Plus une association qui aide les personnes porteuses de trisomie 21 à s’insérer socialement et professionnellement.

Au programme

• Courir, marcher ou rouler sur la piste du CRM

• Tartes flambées & buvette pour les gourmands

• Cadeaux, animations, jeux concours et trophées

• Inscription gratuite sur place

Et pour ajouter encore plus de fun

• Objectif 10 000 km !

• Mobilisez votre entourage et tentez de remporter des prix pour l’équipe la plus nombreuse, la famille la plus nombreuse ou l’entreprise la plus nombreuse.

• Pour les plus sportifs un trophée pour celui ou celle ayant parcouru le plus de kilomètres !

• Et bien d’autres encore…

Cette 4ème édition s’annonce exceptionnelle les premières éditions ont rassemblé plus de 1200 participants. Alors, pourquoi ne pas faire encore mieux cette année ?

Rendez-vous au 57 rue Albert Camus à Mulhouse le 26 avril (8h30 17h) pour passer un moment fun, solidaire et plein de défis !

Pas besoin d’être un pro du sport, tout le monde peut participer et contribuer à cette belle cause ! On compte sur vous pour faire de cet événement un véritable succès ! 0 .

57 rue Albert Camus Mulhouse 68200 Haut-Rhin Grand Est +33 6 11 42 32 30 klem.gaby@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Mulhouse Solid’air Tours 2026 Mulhouse a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace