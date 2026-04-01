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Mulhouse Solid’air Tours 2026 Mulhouse

Mulhouse Solid’air Tours 2026 Mulhouse dimanche 26 avril 2026.

Adresse : 57 rue Albert Camus

Ville : 68200 Mulhouse

Département : Haut-Rhin

Début : 2026-04-26T08:30:00

Fin : 2026-04-26T17:00:00

Heure de début : 08:30:00

Tarif : 0

Mulhouse

Mulhouse Solid’air Tours 2026

57 rue Albert Camus Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-26 08:30:00
fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :
2026-04-26

Une journée dédiée à la solidarité, à la bonne humeur et au sport, avec un objectif ambitieux 10 000 km à parcourir ensemble !

Que vous soyez plutôt marcheur, coureur ou en fauteuil roulant, venez nombreux pour prendre part à cette belle aventure. Chaque kilomètre parcouru = 1 euro reversé par nos partenaires à Un Petit Truc En Plus une association qui aide les personnes porteuses de trisomie 21 à s’insérer socialement et professionnellement.

Au programme
• Courir, marcher ou rouler sur la piste du CRM
• Tartes flambées & buvette pour les gourmands
• Cadeaux, animations, jeux concours et trophées
• Inscription gratuite sur place

Et pour ajouter encore plus de fun
• Objectif 10 000 km !
• Mobilisez votre entourage et tentez de remporter des prix pour l’équipe la plus nombreuse, la famille la plus nombreuse ou l’entreprise la plus nombreuse.

• Pour les plus sportifs un trophée pour celui ou celle ayant parcouru le plus de kilomètres !
• Et bien d’autres encore…
Cette 4ème édition s’annonce exceptionnelle les premières éditions ont rassemblé plus de 1200 participants. Alors, pourquoi ne pas faire encore mieux cette année ?
Rendez-vous au 57 rue Albert Camus à Mulhouse le 26 avril (8h30 17h) pour passer un moment fun, solidaire et plein de défis !

Pas besoin d’être un pro du sport, tout le monde peut participer et contribuer à cette belle cause ! On compte sur vous pour faire de cet événement un véritable succès ! 0  .

57 rue Albert Camus Mulhouse 68200 Haut-Rhin Grand Est +33 6 11 42 32 30  klem.gaby@gmail.com

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English :

L’événement Mulhouse Solid’air Tours 2026 Mulhouse a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace

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