Dubquake 20th Anniversary Tour O.B.F Sound System, Iration Steppas et Esaïa au Noumatrouff Mulhouse
Dubquake 20th Anniversary Tour O.B.F Sound System, Iration Steppas et Esaïa au Noumatrouff Mulhouse samedi 2 mai 2026.
Mulhouse
Dubquake 20th Anniversary Tour O.B.F Sound System, Iration Steppas et Esaïa au Noumatrouff
Rue Alain Bashung Mulhouse Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-02 20:00:00
fin : 2026-05-02 23:00:00
Date(s) :
2026-05-02
Le Dubquake 20th Anniversary Tour fait apparition au Noumatrouff de Mulhouse le samedi 2 mai pour une soirée sound system exceptionnelle. Pour cette occasion la salle est réaménagée, afin d’accueillir le mur de son orange emblématique du collectif, réservé aux soirées d’exception.
Le concert se déploie dans toute la salle, pour garantir une immersion totale, avec une ambiance puissante qui tiendra toute la nuit. .
Rue Alain Bashung Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 32 94 11 info@noumatrouff.fr
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English :
L’événement Dubquake 20th Anniversary Tour O.B.F Sound System, Iration Steppas et Esaïa au Noumatrouff Mulhouse a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace
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