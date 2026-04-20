Mulhouse

Festival Parallèle 2

29 rue du Chanoine Henri Cetty Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-02 20:00:00

fin : 2026-05-02 22:30:00

Date(s) :

2026-05-02

La Musique Avenir fait de son festival Parallèle 2 une soirée festive réunissant plusieurs harmonies locales.

Sur scène l’Avenir de Mulhouse et les Hocht’Band en première partie, puis Sax O’Clock de Carspach et les Jagerboom de Mulhouse en seconde partie. Le tout se terminera par un final commun explosif réunissant les quatre formations.

Au programme pop et rock revisités par des orchestres de saxophones et de cuivres, avec des titres de Taylor Swift, Pink Floyd, Stevie Wonder, Deep Purple ou encore Mylène Farmer. 0 .

29 rue du Chanoine Henri Cetty Mulhouse 68200 Haut-Rhin Grand Est

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English :

L’événement Festival Parallèle 2 Mulhouse a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace