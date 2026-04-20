Mon petit cœur imbécile Mulhouse
Mon petit cœur imbécile Mulhouse mercredi 6 mai 2026.
Mulhouse
Mon petit cœur imbécile
20 allée Nathan Katz Mulhouse Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-05-06 15:00:00
fin : 2026-05-06 15:50:00
Date(s) :
2026-05-06
Un récit poignant et plein d’élan, où théâtre et danse hip-hop se rencontrent pour raconter l’amour inconditionnel d’une mère prête à tout pour sauver son enfant. Adaptée par Catherine Verlaguet, cette histoire vibrante mêle tendresse, courage et énergie dans une mise en scène sensible d’Olivier Letellier.
Porté par un comédien et une danseuse, le spectacle entraîne le public au plus près des émotions, dans une expérience intense et profondément humaine.
A partir de 8 ans. .
20 allée Nathan Katz Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 36 28 28 info@lafilature.org
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English :
L’événement Mon petit cœur imbécile Mulhouse a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace
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