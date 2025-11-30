Exposition une scène pour des histoires

5 place Lambert Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-13 13:00:00

fin : 2026-05-13 18:30:00

Date(s) :

2026-05-13 2026-05-15 2026-05-26

La 18e édition du jeu-concours de maquettes transfrontalier OSCAR organisé par la Maison Européenne de l’Architecture de Strasbourg est placée sous le signe des lieux de spectacles.

Créer un espace pour accueillir, distraire, informer, créer, applaudir et fêter ensemble, que celui-ci soit en ville, à la campagne, éphémère ou imaginaire, grandiose ou de poche, voici le défi qu’ont relevé cette année les élèves de la maternelle au lycée…

Levez de rideau sur leurs esprits créatifs ! 0 .

5 place Lambert Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 77 67 89 maisondupatrimoine@mulhouse-alsace.fr

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English :

L’événement Exposition une scène pour des histoires Mulhouse a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace