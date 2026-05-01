Mulhouse

Visite guidée Des premières manufactures à l’essor industriel

5 place Lambert Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-15 15:00:00

fin : 2026-05-29 17:00:00

Date(s) :

2026-05-15 2026-05-29 2026-06-12 2026-06-26

Partez sur les traces des premières manufactures textiles qui se sont installées dans le cœur de la ville à partir de 1746, admirez les bâtiments élégantes maisons de maître, banques cossues, édifices culturels issus de la prospérité industrielle qui vous raconteront l’histoire de Mulhouse, l’industrielle.

Partez sur les traces des premières manufactures textiles qui se sont installées dans le cœur de la ville à partir de 1746, admirez les bâtiments élégantes maisons de maître, banques cossues, édifices cultuels issus de la prospérité industrielle qui vous raconteront l’histoire de Mulhouse, l’industrielle. .

5 place Lambert Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 77 76 61 maisondupatrimoine@mulhouse-alsace.fr

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English :

Follow in the footsteps of the first textile factories that settled in the heart of the town from 1746, and admire the buildings elegant mansions, plush banks, cultural edifices that grew out of industrial prosperity and tell the story of Mulhouse, the industrial city.

L’événement Visite guidée Des premières manufactures à l’essor industriel Mulhouse a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace