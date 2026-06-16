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Chasse au trésor Cherche et trouve dans le musée Mulhouse

mardi 21 juillet 2026 · Mulhouse

Chasse au trésor Cherche et trouve dans le musée Mulhouse

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
55 rue du Pâturage
Ville
68200 Mulhouse
Département
Haut-Rhin
Tarif

Mulhouse

Chasse au trésor Cherche et trouve dans le musée

55 rue du Pâturage Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-21 14:30:00
fin : 2026-08-11 16:00:00

Date(s) :
2026-07-21 2026-08-11

Partez en équipe pour une chasse au trésor pleine de découvertes au cœur du musée. Munis de leurs loupes, les enfants devront retrouver différents objets exposés et relever les indices qui les mèneront jusqu’au trésor. Une aventure ludique qui leur permettra d’observer, d’enquêter et de découvrir les histoires fascinantes cachées derrière les collections du musée.

Dans la limite des places disponibles. Réservation conseillée par téléphone.   .

55 rue du Pâturage Mulhouse 68200 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 32 48 50  reservations@electropolis.tm.fr

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English :

L’événement Chasse au trésor Cherche et trouve dans le musée Mulhouse a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace

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