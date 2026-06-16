Informations pratiques

Mulhouse

Chasse au trésor Cherche et trouve dans le musée

55 rue du Pâturage Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-21 14:30:00

fin : 2026-08-11 16:00:00

Date(s) :

2026-07-21 2026-08-11

Partez en équipe pour une chasse au trésor pleine de découvertes au cœur du musée. Munis de leurs loupes, les enfants devront retrouver différents objets exposés et relever les indices qui les mèneront jusqu’au trésor. Une aventure ludique qui leur permettra d’observer, d’enquêter et de découvrir les histoires fascinantes cachées derrière les collections du musée.

Dans la limite des places disponibles. Réservation conseillée par téléphone. .

55 rue du Pâturage Mulhouse 68200 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 32 48 50 reservations@electropolis.tm.fr

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English :

L’événement Chasse au trésor Cherche et trouve dans le musée Mulhouse a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace