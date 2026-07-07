Informations pratiques

Mulhouse

Visite guidée flânerie dans le centre historique

5 place Lambert Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-07 15:00:00

fin : 2026-07-07 16:30:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-21 2026-07-28 2026-07-30 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-13 2026-08-18 2026-08-25 2026-08-27 2026-09-01 2026-09-08 2026-09-15 2026-09-22

Lors de cette visite générale, vous découvrirez un patrimoine singulier et très diversifié. Vous serez conquis par ces vieilles pierres qui sauront vous raconter le riche passé de la ville vestiges du rempart médiéval, hôtel de ville du 16e siècle, ensembles manufacturiers, hôtels particuliers…

Lors de cette visite générale, vous découvrirez un patrimoine singulier et très diversifié. Vous serez conquis par ces vieilles pierres qui sauront vous raconter le riche passé de la ville vestiges du rempart médiéval, hôtel de ville du 16ème siècle, ensembles manufacturiers, hôtels particuliers… .

5 place Lambert Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 77 67 89 maisondupatrimoine@mulhouse-alsace.fr

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English :

During this general tour, you’ll discover a singular and highly diversified heritage. You’ll be captivated by the old stones that tell you all about the town’s rich past: the remains of the medieval ramparts, the 16th-century town hall, manufacturing complexes, private mansions…

L’événement Visite guidée flânerie dans le centre historique Mulhouse a été mis à jour le 2026-06-28 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace