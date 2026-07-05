Informations pratiques

Mulhouse

Visite guidée du Bas Rebberg, quartier des industriels

87 avenue d’Altkirch Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-05 10:00:00

fin : 2026-08-16 12:00:00

Date(s) :

2026-07-05 2026-08-02 2026-08-16 2026-09-06 2026-09-27

Entreprenez une magnifique promenade dans le temps et l’espace, tant est grande la diversité architecturale des somptueuses maisons de maître des 19e et 20e siècles, quelquefois noyées dans d’immenses parcs aux essences d’arbres sélectionnées par les industriels lors de leurs nombreux voyages.

Entreprenez une magnifique promenade dans le temps et l’espace, tant est grande la diversité architecturale des somptueuses maisons de maître des 19ème et 20ème siècles, quelquefois noyées dans d’immenses parcs aux essences d’arbres sélectionnées par les industriels lors de leurs nombreux voyages. .

87 avenue d’Altkirch Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 77 76 61 maisondupatrimoine@mulhouse-alsace.fr

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English :

Take a magnificent stroll through time and space, as you admire the architectural diversity of the sumptuous 19th and 20th century mansions, sometimes nestled in immense parks with tree species selected by industrialists on their many travels.

L’événement Visite guidée du Bas Rebberg, quartier des industriels Mulhouse a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace