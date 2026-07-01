Informations pratiques

Mulhouse

Visite guidée Balade dans le Haut Rebberg

1 avenue de la 9ème Division d’Infanterie Coloniale Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-12 10:00:00

fin : 2026-08-09 12:00:00

Date(s) :

2026-07-12 2026-07-26 2026-08-09 2026-08-23 2026-09-13

Dans un paysage plus bucolique, approchez quelques réalisations initiées par les industriels philanthropes du 19e siècle. Avant de découvrir un petit coin de vignoble, vous pourrez grimper au sommet du magnifique belvédère et tout Mulhouse s’offrira alors à votre regard. Parcours en déclivité.

Dans un paysage plus bucolique, approchez quelques réalisations initiées par les industriels philanthropes du 19ème siècle. Avant de découvrir un petit coin de vignoble, vous pourrez grimper au sommet du magnifique belvédère et tout Mulhouse s’offrira alors à votre regard. .

1 avenue de la 9ème Division d’Infanterie Coloniale Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 77 76 61 maisondupatrimoine@mulhouse-alsace.fr

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English :

In a more bucolic landscape, take a look at some of the projects initiated by philanthropic industrialists in the 19th century. Before discovering a small corner of the vineyards, climb to the top of the magnificent belvedere, where the whole of Mulhouse comes into view. Sloping route.

L’événement Visite guidée Balade dans le Haut Rebberg Mulhouse a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace