Visite guidée de Soléa 20 ans du Tram Mulhouse

Informations pratiques

Mulhouse

Visite guidée de Soléa 20 ans du Tram

109 rue Lefebvre Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-16 14:00:00

fin : 2026-08-12 16:00:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-08-12 2026-09-16

Plongez dans les coulisses du réseau Soléa et découvrez comment tramways, bus et tram-trains font vivre l’agglomération mulhousienne depuis plus de 130 ans. Poste de contrôle, ateliers de maintenance et secrets d’exploitation vous ouvrent leurs portes pour une visite aussi surprenante que passionnante.

À l’occasion des 20 ans du tramway, plusieurs visites des installations Soléa sont proposées à titre gratuit durant l’été 2026.

Ces rendez-vous permettront de découvrir les coulisses du réseau, des ateliers de maintenance bus et tramway jusqu’au Poste de Commande Centralisé où la circulation des lignes est régulée en temps réel. L’occasion également de revenir sur la naissance du tramway mulhousien et sur l’impact qu’il a eu sur les mobilités et le paysage du territoire depuis maintenant 20 ans.

Le transport public mulhousien a accompagné la révolution industrielle de Mulhouse et sa région depuis 130 ans du fiacre à l’omnibus en passant par le trolley. Ce sont aujourd’hui trams, trams-trains, bus et cars qui circulent à travers les 39 communes de Mulhouse Alsace Agglomération et qui parcourent plus de 6 millions de kilomètres par an et transportent près de 110 000 voyageurs chaque jour. 0 .

109 rue Lefebvre Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 35 48 48 info@attractive-mulhouse.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Go behind the scenes of the Soléa network and discover how streetcars, buses and tram-trains have been bringing life to the Mulhouse conurbation for over 130 years. Control rooms, maintenance workshops and operating secrets open their doors to you for a visit as surprising as it is fascinating.

L’événement Visite guidée de Soléa 20 ans du Tram Mulhouse a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace