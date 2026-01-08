Festival Chipo’zik Mulhouse

Festival Chipo’zik

allée Bernard Thierry Mieg Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Cet évènement prend place tous les ans chaque année sur le campus de l’Illberg à Mulhouse. Ce festival, gratuit, conçu au départ pour les étudiants est ouvert à tous, jeune comme moins jeune, famille, etc… Venez écouter de la bonne musique et bien sûr, les saucisses grillées vous attendent toujours !

Cet évènement prend place tous les ans chaque année sur le campus de l'Illberg à Mulhouse. Ce festival, gratuit, conçu au départ pour les étudiants est ouvert à tous, jeune comme moins jeune, famille, etc… Venez écouter de la bonne musique et bien sûr, les saucisses grillées vous attendent toujours !

allée Bernard Thierry Mieg Mulhouse 68200 Haut-Rhin Grand Est +33 6 25 82 01 36 contact@chipozik.com

English :

This event takes place every year on the Illberg campus in Mulhouse. This festival, free of charge, initially conceived for students, is open to all, young and old, families, etc… Come and listen to good music and of course, the grilled sausages are always waiting for you!

