Selfie seventies : atelier photo, Musée Electropolis, Mulhouse

Selfie seventies : atelier photo Samedi 23 mai, 14h00 Musée Electropolis Haut-Rhin

Gratuit de 14h à minuit. Dernières entrées à 23h30. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Venez vous mettre en scène dans un salon des années 70, spécialement créé pour cet évènement et prenez vous en photo avec des objets d’époque, sortis des réserves du Musée Electropolis pour l’occasion.

Musée Electropolis 55 Rue du Pâturage, 68200 Mulhouse, France Mulhouse 68200 Dornach Haut-Rhin Grand Est +33389324850 https://www.musee-electropolis.fr Le musée Electropolis de Mulhouse conserve des machines et des appareils anciens et pionniers (du XVIIIe au début du XXe siècles) et surtout un ensemble représentatif d’objets domestiques faisant du Musée Electropolis la collection publique française de référence dans le domaine des applications domestiques de l’électricité. L’objet le plus célèbre est le groupe électrogène Sulzer-BBC de 1901, machine à vapeur et alternateur totalisant 170 tonnes.

Venez vous mettre en scène dans un salon des années 70, spécialement créé pour cet évènement et prenez vous en photo avec des objets d’époque, sortis des réserves du Musée Electropolis pour…

©Musée Electropolis