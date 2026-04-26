Texunion : Des machines et des hommes, Musée de l’impression sur étoffes, Mulhouse

Texunion : Des machines et des hommes Samedi 23 mai, 13h00 Musée de l’impression sur étoffes Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T13:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T13:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Livret-jeux de l’exposition Texunion: des machines et des hommes

Depuis la fin du XVIIIe siècle, l’homme et la machine ont appris à travailler ensemble pour fabriquer de très belles choses. Les photos que tu vas observer, à travers des petits jeux, témoignent de cette collaboration pour la fabrication de magnifiques tissus imprimés. Tu pourras ensuite poursuivre ton exploration au 1er étage pour découvrir de « vraies » machines à imprimer.

De 7 à 12 ans.

Musée de l’impression sur étoffes 14 Rue Jean-Jacques Henner, 68100 Mulhouse, France Mulhouse 68100 Rebberg Haut-Rhin Grand Est 0389468300 https://www.musee-impression.com Le musée a pour vocation de mieux comprendre et faire connaître l’impression textile. Musée d’art décoratif, musée industriel, musée d’histoire locale, musée de société, musée de la mode : le musée de l’impression oscille entre de nombreux pôles patrimoniaux qui ont tous leur importance. Sa richesse, tant qualitative que quantitative est sa plus grande force. Conserver, restaurer et mettre en valeur cet ensemble unique au monde est la tâche quotidienne du musée. Expositions temporaires, publications, démonstrations d’impression à la planche de bois ou sur machine à rouleaux de cuivre, animations pour enfants et adultes, visites guidées, rééditions de documents anciens vendus à la boutique : autant d’outils au service d’un patrimoine complexe entre mémoire et création

Livret-jeux de l’exposition Texunion: des machines et des hommes

© Patrick Baeumlin