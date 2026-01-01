Concert candlelight à la Cité du Train

2 rue Alfred de Glehn Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-10 21:30:00

fin : 2026-07-04 22:30:00

Date(s) :

2026-01-10 2026-01-16 2026-01-31 2026-02-14 2026-03-21 2026-05-22 2026-07-04

Laissez-vous emporter par la magie des concerts Candlelight, mondialement célèbres pour leur atmosphère intime et envoûtante. À la Cité du Train Patrimoine SNCF, la musique prend une dimension unique les plus grands chefs-d’œuvre résonnent au cœur des locomotives de légende, éclairées par la lueur des bougies.

Un programme exceptionnel vous attend, entre classique, pop et rock revisités

– Coldplay et Imagine Dragon le 18 décembre à 21h30 et les 31 janvier et 22 mai à 19h30

– Les Quatre Saisons de Vivaldi une immersion sensorielle dans un chef-d’œuvre intemporel les 10 janvier, 14 février, 21 mars et 4 juillet à 19h30

– Coldplay et Ed Sheeran le 16 janvier à 19h30

– Le meilleur de Ludovico Einaudi le 16 janvier à 21h30

– Hommage à Hans Zimmer le 31 janvier à 21h30

– Soirée spéciale Saint-Valentin le 14 février à 21h30

– Jean-Jacques Goldman les 21 mars et 4 juillet à 21h30

– Le meilleur de Hans Zimmer les 22 mai et 26 septembre à 21h30

Une expérience hors du temps, où histoire et mélodie s’unissent pour créer un moment inoubliable dans le plus grand musée ferroviaire d’Europe. .

2 rue Alfred de Glehn Mulhouse 68200 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 42 83 33 message@citedutrain.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert candlelight à la Cité du Train Mulhouse a été mis à jour le 2025-12-15 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace