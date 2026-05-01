AutoMülh 2026 Cité du Train de Mulhouse Mulhouse
AutoMülh 2026 Cité du Train de Mulhouse Mulhouse samedi 30 mai 2026.
Mulhouse
AutoMülh 2026 Cité du Train de Mulhouse
2 rue Alfred de Glehn Mulhouse Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 18:00:00
Date(s) :
2026-05-30
La Cité du Train accueille AutoMülh 2026, un événement inédit qui célèbre les icônes de la route et du rail.
Placée sous le thème du Voyage dans le temps , cette exposition immersive réunit une centaine de véhicules, des modèles anciens aux créations contemporaines, pour retracer l’évolution du design et de l’innovation automobile à travers les décennies.
En partenariat avec Kroely Mercedes-Benz Mulhouse, une sélection élégante de modèles Mercedes-Benz, dont la mythique gamme SL, viendra enrichir cette traversée unique.
Entre patrimoine ferroviaire et culture automobile, ce rendez-vous promet une expérience originale et fascinante pour tous les passionnés comme pour les curieux. .
2 rue Alfred de Glehn Mulhouse 68200 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 42 83 33 contact@automulh.fr
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English :
L’événement AutoMülh 2026 Cité du Train de Mulhouse Mulhouse a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace
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