Visite guidée Poésie urbaine, street art à Mulhouse Mulhouse

En partie sorti de la clandestinité et de l’illégalité, le street art a pris une place de plus en plus importante dans les villes, en particulier celles qui ont hérité d’un important patrimoine industriel. Il est aujourd’hui recherché, admiré, collectionné. D’oeuvres sauvages à des commandes publiques ou privées, il se joue aujourd’hui de l’espace public et donne de nouvelles couleurs à la ville. Esthétique, drôle, revendicatif, il profite d’un engouement sans précédent. Mulhouse n’a bien entendu pas résisté e t les oeuvres ont fleuri sur les murs et le mobilier urbain. La ville, où le graffiti sauvage occupe déjà une place importante, a vu émerger de nombreux talents.

D’Inti à C215, d’Oak Oak à Clet, les grands noms du street art ont marqué la ville de leur empreinte. A ces artistes s’ajoutent une riche scène locale de graffiti et de nombreuses sculptures et installations au fil desquels Mulhouse se dévoile sous un autre jour. .

Having partly emerged from clandestinity and illegality, street art has taken on an increasingly important role in towns and cities, particularly those that have inherited a significant industrial heritage. Today, it is sought-after, admired and collected. From wild works to public or private commissions, street art now plays with public space, bringing new colors to the city. Ages 8 and up.

