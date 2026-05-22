Mulhouse

Concerts des Max’s au Théâtre Poche Ruelle

18 rue du Ballon Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-29 20:30:00

fin : 2026-05-29 22:30:00

Date(s) :

2026-05-29 2026-05-30 2026-05-31

Le Théâtre Poche Ruelle Mulhouse accueille pour la première fois les Max’s lors de trois représentations exceptionnelles. Ce groupe aux 60 ans de carrière se produira des concerts uniques mis en scène par Jean-Marie Meshaka.

Une ambiance festive et chaleureuse dans une salle intimiste, où le public est invité à chanter et vibrer avec les artistes.

Un rendez-vous musical unique à Mulhouse à ne pas manquer ! .

18 rue du Ballon Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 891 69 02 36

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English :

L’événement Concerts des Max’s au Théâtre Poche Ruelle Mulhouse a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace