Informations pratiques

Mulhouse

Visite guidée Autour de la chimie mulhousienne

33 Grand rue Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-06 15:00:00

fin : 2026-09-03 17:00:00

Date(s) :

2026-08-06 2026-09-03

La fabuleuse réussite de l’industrie mulhousienne est intimement liée aux progrès de la chimie. C’est tout naturellement à l’instigation des industriels que se créé, en 1822, le premier cours de chimie, autour de l’étude et de la recherche sur les colorants. Partez sur les traces de cette histoire !

La fabuleuse réussite de l’industrie mulhousienne est intimement liée aux progrès de la chimie. C’est tout naturellement à l’instigation des industriels que se créé, en 1822, le premier cours de chimie, autour de l’étude et de la recherche sur les colorants. Partez sur les traces de cette histoire ! .

33 Grand rue Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 77 76 61 maisondupatrimoine@mulhouse-alsace.fr

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English :

The fabulous success of the Mulhouse industry is intimately linked to the progress of chemistry. It is quite naturally at the instigation of industrialists that the first chemistry course was created in 1822, around the study and research of dyes. Follow in the footsteps of this history!

L’événement Visite guidée Autour de la chimie mulhousienne Mulhouse a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace