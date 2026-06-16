Mulhouse

Concert Teacher Kekyll et Monica Pereira

27 Rue Henri Matisse Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-24 17:00:00

fin : 2026-07-24 21:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Cette rencontre entre le groupe Teacher Jekyll et la chanteuse-compositrice Monica Pereira porte le public entre électro, rythmes urbains et musiques afro-latines, du Portugal au Cap-Vert en passant par la Guinée-Bissau, en portugais, en créole, en français ou en espagnol. Résultat solaire et irrésistible.

Concerts à 19h30, animations jeunes et familles dans le Parc des Coteaux à partir de 16h30

Buvette et petite restauration 0 .

27 Rue Henri Matisse Mulhouse 68200 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 33 12 66 accueil@afsco.org

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English :

L’événement Concert Teacher Kekyll et Monica Pereira Mulhouse a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace