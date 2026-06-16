Concert Teacher Kekyll et Monica Pereira Mulhouse
Concert Teacher Kekyll et Monica Pereira Mulhouse vendredi 24 juillet 2026.
Mulhouse
Concert Teacher Kekyll et Monica Pereira
27 Rue Henri Matisse Mulhouse Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-24 17:00:00
fin : 2026-07-24 21:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Cette rencontre entre le groupe Teacher Jekyll et la chanteuse-compositrice Monica Pereira porte le public entre électro, rythmes urbains et musiques afro-latines, du Portugal au Cap-Vert en passant par la Guinée-Bissau, en portugais, en créole, en français ou en espagnol. Résultat solaire et irrésistible.
Concerts à 19h30, animations jeunes et familles dans le Parc des Coteaux à partir de 16h30
Buvette et petite restauration 0 .
27 Rue Henri Matisse Mulhouse 68200 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 33 12 66 accueil@afsco.org
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English :
L’événement Concert Teacher Kekyll et Monica Pereira Mulhouse a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace
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