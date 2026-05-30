AGENDA · Mulhouse
Rétrospective Cinéma et Littérature: LE PROCÈS de Orson Welles, Le Palace, Mulhouse
jeudi 23 juillet 2026 · Le Palace · Mulhouse
Informations pratiques
Rétrospective Cinéma et Littérature: LE PROCÈS de Orson Welles Jeudi 23 juillet, 19h30 Le Palace Collectivité européenne d’Alsace
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-23T19:30:00+02:00 – 2026-07-23T22:30:00+02:00
Fin : 2026-07-23T19:30:00+02:00 – 2026-07-23T22:30:00+02:00
L’adaptation culte et rock’n’roll du classique de Shakesepare par Baz Luhrman avec un tout jeune Leonardo DiCaprio
Le Palace 10, av. de Colmar, Mulhouse Mulhouse 68100 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est
Cycle estival
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