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Rétrospective Cinéma et Littérature: LE PROCÈS de Orson Welles, Le Palace, Mulhouse

jeudi 23 juillet 2026 · Le Palace · Mulhouse

Rétrospective Cinéma et Littérature: LE PROCÈS de Orson Welles, Le Palace, Mulhouse

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Lieu
Le Palace
Adresse
10, av. de Colmar, Mulhouse
Ville
68100 Mulhouse
Département
Collectivité européenne d'Alsace

Rétrospective Cinéma et Littérature: LE PROCÈS de Orson Welles Jeudi 23 juillet, 19h30 Le Palace Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-23T19:30:00+02:00 – 2026-07-23T22:30:00+02:00
Fin : 2026-07-23T19:30:00+02:00 – 2026-07-23T22:30:00+02:00

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Le Palace 10, av. de Colmar, Mulhouse Mulhouse 68100 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est
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