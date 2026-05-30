Rétrospective Cinéma et Littérature: LE PROCÈS de Orson Welles, Le Palace, Mulhouse

Informations pratiques

Rétrospective Cinéma et Littérature: LE PROCÈS de Orson Welles Jeudi 23 juillet, 19h30 Le Palace Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-23T19:30:00+02:00 – 2026-07-23T22:30:00+02:00

Fin : 2026-07-23T19:30:00+02:00 – 2026-07-23T22:30:00+02:00

L’adaptation culte et rock’n’roll du classique de Shakesepare par Baz Luhrman avec un tout jeune Leonardo DiCaprio

Le Palace 10, av. de Colmar, Mulhouse Mulhouse 68100 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est

Cycle estival