Rétrospective Cinéma et Littérature: RAN, Le Palace, Mulhouse

Informations pratiques

Rétrospective Cinéma et Littérature: RAN Dimanche 19 juillet, 11h00 Le Palace Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-19T11:00:00+02:00 – 2026-07-19T14:00:00+02:00

Fin : 2026-07-19T11:00:00+02:00 – 2026-07-19T14:00:00+02:00

Kurosawa adapte le Roi Lear, la fresque la plus flamboyante de l’histoire du cinéma japonais.

Le Palace 10, av. de Colmar, Mulhouse Mulhouse 68100 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est

Cycle estival