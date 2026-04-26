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Rétrospective Cinéma et Littérature: RAN, Le Palace, Mulhouse

dimanche 19 juillet 2026 · Le Palace · Mulhouse

Rétrospective Cinéma et Littérature: RAN, Le Palace, Mulhouse

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Lieu
Le Palace
Adresse
10, av. de Colmar, Mulhouse
Ville
68100 Mulhouse
Département
Collectivité européenne d'Alsace

Rétrospective Cinéma et Littérature: RAN Dimanche 19 juillet, 11h00 Le Palace Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-19T11:00:00+02:00 – 2026-07-19T14:00:00+02:00
Fin : 2026-07-19T11:00:00+02:00 – 2026-07-19T14:00:00+02:00

Kurosawa adapte le Roi Lear, la fresque la plus flamboyante de l’histoire du cinéma japonais.

Le Palace 10, av. de Colmar, Mulhouse Mulhouse 68100 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est
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