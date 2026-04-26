AGENDA · Mulhouse
Rétrospective Cinéma et Littérature: RAN, Le Palace, Mulhouse
dimanche 19 juillet 2026 · Le Palace · Mulhouse
Informations pratiques
Rétrospective Cinéma et Littérature: RAN Dimanche 19 juillet, 11h00 Le Palace Collectivité européenne d’Alsace
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-19T11:00:00+02:00 – 2026-07-19T14:00:00+02:00
Fin : 2026-07-19T11:00:00+02:00 – 2026-07-19T14:00:00+02:00
Kurosawa adapte le Roi Lear, la fresque la plus flamboyante de l’histoire du cinéma japonais.
Le Palace 10, av. de Colmar, Mulhouse Mulhouse 68100 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est
Cycle estival
À voir aussi à Mulhouse (Collectivité européenne d'Alsace)
- Départ du Tour de France depuis Mulhouse Mulhouse 18 juillet 2026
- Mulhouse, ville départ du Tour de France 14ème étape Mulhouse 18 juillet 2026
- AutoMülh 2026 Cité du Train de Mulhouse Mulhouse 18 juillet 2026
- Visite guidée le cimetière, entre art et histoire Mulhouse 19 juillet 2026
- Cabines expériences à la Cité du Train Mulhouse 19 juillet 2026