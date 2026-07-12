Visite guidée le cimetière, entre art et histoire Mulhouse
dimanche 19 juillet 2026 · Mulhouse
Informations pratiques
Mulhouse
Visite guidée le cimetière, entre art et histoire
92 avenue Lefebvre Mulhouse Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-19 10:00:00
fin : 2026-07-19 12:00:00
Date(s) :
2026-07-19 2026-08-30
Visiter le cimetière central c’est entreprendre un voyage dans l’histoire de la ville.
Visiter le cimetière central c’est entreprendre un voyage dans l’histoire de la ville les monuments édifiés à l’ombre des tilleuls et des érables racontent les hommes et les femmes qui ont fait de Mulhouse l’une des plus grandes villes industrielles du 19è siècle. C’est aussi découvrir un art funéraire particulièrement riche et original, ainsi que toute sa symbolique. .
92 avenue Lefebvre Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 77 76 61 maisondupatrimoine@mulhouse-alsace.fr
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English :
A visit to the central cemetery is like taking a trip through the history of the city.
L’événement Visite guidée le cimetière, entre art et histoire Mulhouse a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace
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