Mulhouse, ville départ du Tour de France 14ème étape Mulhouse

Mulhouse

Mulhouse, ville départ du Tour de France 14ème étape

45 boulevard Stoessel Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-18 10:00:00

fin : 2026-07-18 23:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Pour célébrer le départ de la 14e étape du Tour de France depuis Mulhouse, toute la ville se met au rythme du vélo ! Dès le matin, profitez d’animations festives, gourmandes et sportives dans différents quartiers, du Marché à la Plaine de l’Ill, en passant par les Terrasses du Musée, le Square Baumann, la Place Franklin et la Place de la Réunion.

Brunch du Tour, Village du Tour, caravane publicitaire, animations vélo, réalité virtuelle, BMX, pumptrack, guinguette sportive, apéro-shopping et musique en soirée la journée promet une belle ambiance populaire, conviviale et pleine d’énergie.

Le Village du Tour ouvrira à 10h sur la Plaine de l’Ill. Le départ des coureurs sera donné à 13h10, avec d’autres animations prévues tout au long du parcours.

Programme

– De 8h à 13h au Marché du Canal Couvert brunch du Tour. Ce moment convivial sera accompagné d’animations proposées par les associations de commerçants du Marché et Franklin

– De 9h à 13h aux Terrasses du Musée animation et petite buvette

– De 10h à 13h15 sur la Plaine de l’Ill village du Tour, animations, car podium, départ de la caravane publicitaire

– De 10h à 18h au square Baumann différentes animations comme vélo rigolo, de la réalité virtuelle vélo, module et show de BMX

– De 11h à 18h sur la place Franklin guinguette sportive avec le Mulhouse Food Festival, animations musicales et un pumptrack

– De 14h à 23h sur la place de la Réunion une journée d’animations ludiques et sportives, un apéro-shopping par les Vitrines de Mulhouse et des animations musicales en soirée. 0 .

45 boulevard Stoessel Mulhouse 68200 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 33 78 34

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English :

L’événement Mulhouse, ville départ du Tour de France 14ème étape Mulhouse a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace