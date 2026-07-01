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Visite ralentie de l’exposition « Persistances », La Kunsthalle Mulhouse, Mulhouse

samedi 11 juillet 2026 · La Kunsthalle Mulhouse · Mulhouse

Visite ralentie de l’exposition « Persistances », La Kunsthalle Mulhouse, Mulhouse

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Lieu
La Kunsthalle Mulhouse
Adresse
16 rue de la Fonderie 68100 Mulhouse
Ville
68100 Mulhouse
Département
Haut-Rhin
Tarif
En continu. Entrée libre et gratuite.

Visite ralentie de l’exposition « Persistances » 11 juillet – 10 octobre, certains samedis La Kunsthalle Mulhouse Haut-Rhin

En continu. Entrée libre et gratuite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-11T14:00:00+02:00 – 2026-07-11T19:00:00+02:00
Fin : 2026-10-10T14:00:00+02:00 – 2026-10-10T18:00:00+02:00

Les visites ralenties proposent au visiteur de vivre différemment les expositions, sur un temps long. Le temps de la visite devient alors propice au lâcher-prise, tout en faisant intervenir différentes propositions pensées en dialogue avec chaque exposition. Pour Persistances, le public est invité à respirer et investir l’espace d’exposition, en s’installant le temps d’une lecture, d’un dessin, d’une conversation avec une médiatrice ou d’un moment musical au casque.
Durant ces après-midi, l’exposition se fait lieu de vie, invitation au temps suspendu.
Avec Stéphanie Weill, Sophrologue
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Autour de chaque exposition, une programmation culturelle variée invite les publics à aller plus loin dans la découverte.
Ces temps forts prennent des formes différentes pour chaque exposition et offrent de nouvelles façons d’aborder les œuvres (et les thématiques).
Ces rendez-vous sont pensés comme des moments d’échange et de curiosité, ouverts à tous, pour vivre l’exposition autrement.

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Chaque exposition porte en elle une invitation à la contemplation, à la rencontre des œuvres depuis des points de vue différents, au rythme de son choix.

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