Visite ralentie de l’exposition « Persistances », La Kunsthalle Mulhouse, Mulhouse
samedi 11 juillet 2026 · La Kunsthalle Mulhouse · Mulhouse
Informations pratiques
Visite ralentie de l’exposition « Persistances » 11 juillet – 10 octobre, certains samedis La Kunsthalle Mulhouse Haut-Rhin
En continu. Entrée libre et gratuite.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-11T14:00:00+02:00 – 2026-07-11T19:00:00+02:00
Fin : 2026-10-10T14:00:00+02:00 – 2026-10-10T18:00:00+02:00
Les visites ralenties proposent au visiteur de vivre différemment les expositions, sur un temps long. Le temps de la visite devient alors propice au lâcher-prise, tout en faisant intervenir différentes propositions pensées en dialogue avec chaque exposition. Pour Persistances, le public est invité à respirer et investir l’espace d’exposition, en s’installant le temps d’une lecture, d’un dessin, d’une conversation avec une médiatrice ou d’un moment musical au casque.
Durant ces après-midi, l’exposition se fait lieu de vie, invitation au temps suspendu.
Avec Stéphanie Weill, Sophrologue
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Autour de chaque exposition, une programmation culturelle variée invite les publics à aller plus loin dans la découverte.
Ces temps forts prennent des formes différentes pour chaque exposition et offrent de nouvelles façons d’aborder les œuvres (et les thématiques).
Ces rendez-vous sont pensés comme des moments d’échange et de curiosité, ouverts à tous, pour vivre l’exposition autrement.
La Kunsthalle Mulhouse 16 rue de la Fonderie 68100 Mulhouse Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est [{« type »: « email », « value »: « kunsthalle@mulhouse.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 69 77 66 47 »}] [{« link »: « https://kunsthallemulhouse.com/evenement/persistances-hassan-darsi/ »}]
Chaque exposition porte en elle une invitation à la contemplation, à la rencontre des œuvres depuis des points de vue différents, au rythme de son choix.
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