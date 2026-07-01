Visite ralentie de l’exposition « Persistances », La Kunsthalle Mulhouse, Mulhouse

Informations pratiques

Visite ralentie de l’exposition « Persistances » 11 juillet – 10 octobre, certains samedis La Kunsthalle Mulhouse Haut-Rhin

En continu. Entrée libre et gratuite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-11T14:00:00+02:00 – 2026-07-11T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-10T14:00:00+02:00 – 2026-10-10T18:00:00+02:00

Les visites ralenties proposent au visiteur de vivre différemment les expositions, sur un temps long. Le temps de la visite devient alors propice au lâcher-prise, tout en faisant intervenir différentes propositions pensées en dialogue avec chaque exposition. Pour Persistances, le public est invité à respirer et investir l’espace d’exposition, en s’installant le temps d’une lecture, d’un dessin, d’une conversation avec une médiatrice ou d’un moment musical au casque.

Durant ces après-midi, l’exposition se fait lieu de vie, invitation au temps suspendu.

Avec Stéphanie Weill, Sophrologue

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Autour de chaque exposition, une programmation culturelle variée invite les publics à aller plus loin dans la découverte.

Ces temps forts prennent des formes différentes pour chaque exposition et offrent de nouvelles façons d’aborder les œuvres (et les thématiques).

Ces rendez-vous sont pensés comme des moments d’échange et de curiosité, ouverts à tous, pour vivre l’exposition autrement.

La Kunsthalle Mulhouse 16 rue de la Fonderie 68100 Mulhouse Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est [{« type »: « email », « value »: « kunsthalle@mulhouse.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 69 77 66 47 »}] [{« link »: « https://kunsthallemulhouse.com/evenement/persistances-hassan-darsi/ »}]

Chaque exposition porte en elle une invitation à la contemplation, à la rencontre des œuvres depuis des points de vue différents, au rythme de son choix.